Sony закрила один із найдорожчих проєктів у своїй історії.

Сьогодні Sony закрила Firewalk Studios, розробників, мабуть, найбільш провальної гри року Concord. Ще під час релізу ходили чутки про неймовірні бюджети гри, але сьогодні з'явилася більш конкретна інформація.

Kotaku повідомила, що спочатку закладена вартість розробки Concord склала 200 мільйонів доларів. Потрібно зауважити, що це бюджет ще без урахування витрат на купівлю Firewalk Studios, яка на момент закладення суми ще не належала Sony, оформлення прав на всесвіт та інші супутні витрати.

За даними тих же Kotaku, Sony не вистачило цих грошей на повний цикл розробки, і компанії довелося вливати додаткові інвестиції. Раніше в мережі миготіла цифра 400 мільйонів доларів, саме такий бюджет могла використати Concord до моменту релізу в серпні цього року.

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Для порівняння, вартість розробки Red Dead Redemption 2 склала 170 мільйонів доларів, а Cyberpunk 2077 - 174 мільйони.

Нагадаємо, що хоч Sony закрила Firewalk Studios тільки сьогодні, у Concord не можна пограти вже майже три місяці. На початку вересня, через два тижні після релізу, Sony закрила сервери гри після провального старту.

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