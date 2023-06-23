Про це розповів продюсер фільму.

Останні тижні ЗМІ активно публікували інформацію про акторів, які отримали головні ролі в Mortal Kombat 2. Серед них були Карл Урбан, Мартін Форд, Десмонд Чіам та інші. А тепер стало відомо, що зйомки картини офіційно стартували.

Така інформація надійшла від продюсера фільму Тодда Гарнера. Він написав на своєму акаунті в Twitter: "Поїхали! Я в захваті від початку роботи, і повірте мені, ми прислухалися. Ми навчилися на помилках і прагнемо зробити найкращий Mortal Kombat 2 з можливих. Я на 100% підтримую право кожного на свою думку, але я маю право не бути ображеним і блокуватиму вас. Тож... давайте влаштуємо приголомшливу подорож".

Нагадаємо, зйомки проходять в Австралії. Раз процес почався, то акторський склад повністю сформований. У своєму повідомленні Гарнер також згадав критику на адресу першої частини 2021 року випуску. Фільм отримав безліч негативних відгуків через сценарій, виконавців головних ролей і дешеві спецефекти. За словами продюсера, всі помилки будуть виправлені в сиквелі.

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Що відомо про нову частину Mortal Kombat

За даними видання Тhe Hashtag Show, основною темою в сюжеті фільму стане помста Кітани імператору Шао Кану за вбивство батьків і поневолення рідного світу дівчини — Еденії.

У продовженні також продемонструють протистояння Джонні Кейджа і Бараки. Однак пізніше вони нібито об'єднаються і будуть битися разом.

З лиходіїв у фільмі ще повинні з'явитися Сіндел і Куан Чі, проте все це поки неперевірена інформація.

Режисер Саймон Маккуойд і сценарист Крістіан Слейтер повернуться до своїх посад при виробництві сиквела, а продюсером значиться Тодд Гарнер. Дата прем'єри нової частини Mortal Kombat поки не розголошується.

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