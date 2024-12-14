Параметрами поділився виробник чохлів.

Nintendo готує наступницю Nintendo Switch, і у нас вже є деякі відомості про її габарити і можливий вигляд, надані одним із виробників аксесуарів.

Компанія Dbrand зазначає, що новинка помітно підросте в розмірах, приблизно до 270 мм завширшки, 116 мм заввишки та 14 мм завтовшки, тоді як актуальна модель з OLED-екраном має габарити близько 242 х 102 х 13,9 мм. Передбачається, що діагональ дисплея складе близько 8 дюймів, що істотно більше поточних 7 дюймів. Це натякає на збільшену робочу зону і зручніший інтерфейс для ігор у портативному форматі.

Крім того, очікується, що кріплення бічних геймпадів буде переглянуто: замість звичних механічних напрямних може з'явитися магнітна система фіксації. Попередньо повідомляється про наявність спеціальної кнопки для від'єднання контролерів, яка буде розміщена на задній стороні модуля, ближче до верхньої частини пристрою. Також варто відзначити появу додаткової клавіші на правому контролері, розташованої під стандартною кнопкою Home, що, можливо, розширить функціональність або запропонує новий спосіб навігації.

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Виробник аксесуарів dbrand уже розпочав розробку захисних чохлів і планує представити їх до весни 2025 року. Поки точна дата релізу самої консолі залишається невідомою, але, судячи з активності суміжних компаній, можна очікувати її дебют до квітня наступного року.

Раніше ми повідомляли, що ютубер зробив огляд реалістичного макета Nintendo Switch 2, який зробив один із виробників аксесуарів для консолі.

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