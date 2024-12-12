Nintendo все ще планує представити нову Switch до кінця березня 2025-го. Реліз же очікується ближче до літа.

Чутки про сиквел однієї з найуспішніших консолей Nintendo ходять уже дуже давно. Точно відомо, що компанія планує представити Switch 2 до кінця березня 2025-го, а поки можна подивитися, який вигляд матиме пристрій.

Ютубер SwitchUp показав на відео якісний макет Nintendo Switch 2. Автор ролика каже, що гаджет йому надіслав один із виробників аксесуарів. Такий дизайн уже світився в мережі восени, але цього разу можна роздивитися кожну деталь.

Зовні пристрій буде максимально схожим на поточну Nintendo Switch, але з більш округлим дизайном і збільшеним екраном (6,2 → 8 дюймів). Форм-фактор з "джойконами" з боків нікуди не дінеться, однак тепер вони з'єднуватимуться з корпусом пристрою за допомогою магнітів замість слайдерної конструкції.

Збільшені контролери і консоль мають стати зручнішими для геймерів з великими руками, усуваючи одну з поширених претензій до оригінального Switch.

Так виглядатиме Nintendo Switch 2: відео

Основні зміни торкнуться "начинки" девайса. Якщо вірити більш раннім витокам, то Switch 2 отримає кастомний графічний чип NVIDIA з підтримкою фірмових технологій, включно з трасуванням променів і DLSS. Тобто ігри на компактній приставці матимуть максимально крутий вигляд. Також у консолі буде зворотна сумісність з іграми Switch.

А ось на OLED-дисплей розраховувати не варто, принаймні на старті. Nintendo все ж вирішила використовувати дешевший LCD дисплей, щоб скоротити витрати. Також можна очікувати, що консоль подорожчає: різні джерела називають ціну 399 і 499 доларів.

Спочатку реліз консолі очікувався в першій половині 2024 року, але щоб уникнути дефіциту пристроїв і підготувати потужну стартову лінійку ігор, Nintendo перенесла реліз на весну 2025-го.

Раніше з'явилася інформація, що Sony та AMD об'єдналися для створення нової портативки. У Microsoft теж давали зрозуміти, що хотіли б зробити переносну версію Xbox, подібну до Steam Deck, а вийти вона може вже у 2026 році.

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