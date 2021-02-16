Ентузіаст показав процес будівництва фасадів і внутрішнього оздоблення приміщень.

У грі Minecraft побудували величезне місто-державу в стилі стародавньої Месопотамії – регіону на Близькому Сході, розташованого в долині річок Тигр та Євфрат.

Це вдалося зробити лише одному ентузіасту – користувачеві форуму Reddit під ніком QLionMC.

Серед безлічі будівель і крамниць торговців можна побачити характерний зикурат – багатоступеневу культову споруду в стародавній Месопотамії. Саме ж місто оточує масивна стіна.

Крім фасадів будівель гравець працює над внутрішнім оздобленням приміщень міста. Процес будівництва він опублікував на своєму YouTube-каналі.

Будівництво міста зі стародавньої Месопотамії у Minecraft

Варто відзначити, що це не перше месопотамське місто в Minecraft. Кілька років тому в грі вже був побудований Вавилон.

Нагадаємо, що раніше у Minecraft в масштабі 1 до 1 була створена точна копія маєтку президент Росії Володимира Путіна з фільму опозиціонера Олексія Навального. Всередині будівлі можна було побачити навіть кальянну і аквадискотеку.

Детальніше про Minecraft

Minecraft – це гра в жанрі пісочниці з елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть цілі міста.

Завдяки своєму унікальному геймплею Minecraft отримав велику популярність не лише серед геймерів, але й серед неігрового співтовариства.

У багатьох навчальних закладах Minecraft використовують в освітніх цілях. Діти в грі можуть вивчати біологію, фізику, історію та інші науки.

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Автор: Сергій Коршунов