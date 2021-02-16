У грі Minecraft побудували величезне місто-державу в стилі стародавньої Месопотамії – регіону на Близькому Сході, розташованого в долині річок Тигр та Євфрат.
Це вдалося зробити лише одному ентузіасту – користувачеві форуму Reddit під ніком QLionMC.
Серед безлічі будівель і крамниць торговців можна побачити характерний зикурат – багатоступеневу культову споруду в стародавній Месопотамії. Саме ж місто оточує масивна стіна.
Крім фасадів будівель гравець працює над внутрішнім оздобленням приміщень міста. Процес будівництва він опублікував на своєму YouTube-каналі.
Будівництво міста зі стародавньої Месопотамії у Minecraft
Варто відзначити, що це не перше месопотамське місто в Minecraft. Кілька років тому в грі вже був побудований Вавилон.
Нагадаємо, що раніше у Minecraft в масштабі 1 до 1 була створена точна копія маєтку президент Росії Володимира Путіна з фільму опозиціонера Олексія Навального. Всередині будівлі можна було побачити навіть кальянну і аквадискотеку.
Детальніше про Minecraft
- Minecraft – це гра в жанрі пісочниці з елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть цілі міста.
- Завдяки своєму унікальному геймплею Minecraft отримав велику популярність не лише серед геймерів, але й серед неігрового співтовариства.
- У багатьох навчальних закладах Minecraft використовують в освітніх цілях. Діти в грі можуть вивчати біологію, фізику, історію та інші науки.