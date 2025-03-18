Розробники з Koei Tecmo вже розбираються з проблемою.

Реліз Rise of the Ronin на ПК і без того виявився проблемним, а тепер до списку технічних негараздів додалася ще одна серйозна проблема: у гравців пропадають збереження.

Koei Tecmo вже визнала наявність помилки і заявила, що веде розслідування. У блозі компанії перераховано кілька можливих рішень: відключення конфліктних хмарних сервісів на кшталт Dropbox, перевірка Steam Cloud і відновлення даних із резервної копії. Однак точних причин збою поки не назвали.

Судячи зі скарг користувачів, деякі втратили не тільки хмарні, а й локальні збереження. Хто винен: Steam Cloud чи сама Koei Tecmo - поки незрозуміло.

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У відповідь на скарги видавець порадив обмежити частоту кадрів до 60 FPS, що звучить особливо кумедно, враховуючи обіцяну підтримку 8K і 120 FPS. Графіка ж, за відгуками, більше нагадує гру з PS4, але з нестабільним фреймрейтом навіть на потужних ПК.

Раніше ми розповідали, що Playstation заснувала нову внутрішню студію Dark Outlaw Games на чолі з розробником Call of Duty. Команда вже працює над якоюсь грою.

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