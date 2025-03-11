Гравці скаржаться, що в гру неможливо грати без DLSS.

Rise of the Ronin від Team Ninja нарешті дісталася до ПК через майже рік ексклюзивності на PS5. Однак, як і побоювалися гравці, порт виявився не найвдалішим.

Ще до релізу підозри викликали системні вимоги: розробники прямо рекомендували використовувати апскейлер навіть для 1080p, хоча зазвичай його вмикають тільки з 1440p і вище. Тепер перші відгуки в Steam підтверджують проблеми з продуктивністю.

Гравці скаржаться, що Rise of the Ronin виглядає як гра часів пізньої PS3, але при цьому навантажує систему так, ніби це AAA-екшен 2024 року. Тести показують, що на RTX 3060 Ti в 1080p за ультраналаштувань (без рейтрейсингу) можна отримати стабільні 60 FPS тільки з DLSS. Без апскейлінгу - серйозні просідання. Якщо ж знизити налаштування, можна вичавити 80-90 FPS.

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Головний висновок очевидний: без апскейлінга в Rise of the Ronin на ПК комфортно грати навряд чи вийде.

Раніше ми розповідали, що поліпшена версія GTA 5 на ПК теж стартувала зі змішаних відгуків і в підсумку навіть ненадовго стала найнизько оціненою грою в усій історії Rockstar у Steam.

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