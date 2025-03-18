Sony створила нову внутрішню студію у складі Playstation Studios - Dark Outlaw Games. Керівником став Джейсон Бланделл, один із творців режиму Зомбі в Call of Duty.
Бланделл працював у Treyarch понад 13 років, але покинув Activison у 2020 році. Потім він став співзасновником Deviation Games, проте студія так і не встигла випустити свою першу гру, яка мала стати ексклюзивом для Playstation.
В інтерв'ю Джеффу Герстману Бланделл підтвердив, що Dark Outlaw Games наразі набирає персонал, а деталі першого проєкту студії з'являться пізніше:
"Я отримав неймовірну можливість створити нову студію всередині PlayStation Studios для Sony. Ми працюємо в ті ні вже деякий час, і коли буде що розповісти - вийдемо на світ".
Бланделл також зазначив, що Sony рідко створює нові внутрішні студії, і він вважає цю можливість великою честю.
На якому етапі перебуває розробка, він не уточнив, зазначивши лише, що студія існує вже деякий час. Зараз ключове завдання - сформувати згуртовану команду: "Я по суті програміст, і для мене важливо перевіряти всі гіпотези: чи працюють вони? Чи рухаємося ми вперед?".
Раніше ми розповідали, що студія People Can Fly, яка відома за серією ігор Gears of War, теж підписала контракт із Playstation і зараз працює над новою грою в невідомій франшизі.