Dark Outlaw Games уже працює над якоюсь грою.

Sony створила нову внутрішню студію у складі Playstation Studios - Dark Outlaw Games. Керівником став Джейсон Бланделл, один із творців режиму Зомбі в Call of Duty.

Бланделл працював у Treyarch понад 13 років, але покинув Activison у 2020 році. Потім він став співзасновником Deviation Games, проте студія так і не встигла випустити свою першу гру, яка мала стати ексклюзивом для Playstation.

В інтерв'ю Джеффу Герстману Бланделл підтвердив, що Dark Outlaw Games наразі набирає персонал, а деталі першого проєкту студії з'являться пізніше:

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"Я отримав неймовірну можливість створити нову студію всередині PlayStation Studios для Sony. Ми працюємо в ті ні вже деякий час, і коли буде що розповісти - вийдемо на світ".

Бланделл також зазначив, що Sony рідко створює нові внутрішні студії, і він вважає цю можливість великою честю.

На якому етапі перебуває розробка, він не уточнив, зазначивши лише, що студія існує вже деякий час. Зараз ключове завдання - сформувати згуртовану команду: "Я по суті програміст, і для мене важливо перевіряти всі гіпотези: чи працюють вони? Чи рухаємося ми вперед?".

Раніше ми розповідали, що студія People Can Fly, яка відома за серією ігор Gears of War, теж підписала контракт із Playstation і зараз працює над новою грою в невідомій франшизі.

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