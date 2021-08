Придбати PS Plus за зниженою ціною зможуть лише ті користувачі, у кого немає активної підписки.

В PlayStation Store стартувала акція зі знижкою у 50% на річну підписку PS Plus. Придбати її можуть лише ті всі власники PS4 або PS5, у кого на цей момент немає активної підписки. Акція триватиме до 30 серпня.

Придбати підписку за зниженою ціною можна на сторінці акції в PS Store.

У цьому місяці передплатники PS Plus можуть отримати безкоштовно 3 гри:

Багатокористувацький шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville;

Спортивний симулятор Tennis World Tour 2;

MMORPG в декораціях фентезі – Hunter's Arena: Legends.

Вересневі безкоштовні ігри місяця Sony оголосить 31 серпня.

Для передплатників PS Plus на консолях PlayStation 5 є додатковий бонус – безкоштовна колекція з 20 кращих хітів минулого покоління консолей. У добірку потрапили такі гучні блокбастери, як Uncharted 4, God of War, BloodBorne, Fallout 4, Mortal Kombat X, Batman Arkham Knight, The Last of Us Remastered, Resident Evil VII та інші.

Ті, у кого наразі підписка PS Plus активна, не зможуть придбати її за зниженою ціною.

Автор: Сергій Коршунов