Компанія підтвердила нещодавній витік – користувачам роздадуть Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 і Hunter's Arena: Legends.

Sony офіційно підтвердила нову добірку безкоштовних ігор для передплатників PS Plus у серпні. Це багатокористувацький шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивний симулятор Tennis World Tour 2 та суміш MMORPG з королівською битвою в фентезі сеттингу – Hunter's Arena: Legends.

Про це компанія повідомила в блозі PlayStation.

Трейлер PS Plus - серпень 2021

На відміну від попередніх роздач, в серпневій добірці всі три гри будуть доступні передплатникам PS Plus як на PS5, так і на PS4. Забрати їх можна буде з 3 серпня.

До цього будуть доступні липневі ігри місяця: шутер Call of Duty Black Ops 4, пригодницький стелс-екшен Plague Tale: Innocence та аркадний симулятор реслінгу WWE 2K Battlegrounds.

Нагадаємо, що на консолях PlayStation зараз проходить масштабний літній розпродаж зі знижками на найкращі хіти останніх років та гучні новинки, серед яких ексклюзиви для консолі нового покоління. Акція триватиме до 19 серпня.

Автор: Сергій Коршунов