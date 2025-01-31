Створенням займається один із розробників Tales from the Borderlands і кількох Call of Duty.

Force Multiplier Studios анонсувала гру за мотивами культового бойовика "Кікбоксер". Франшиза, що стартувала 1989 року з фільму з Жан-Клодом Ван Даммом, отримала кілька сиквелів, перезапуск і його продовження, а тепер дістанеться і до ігрової індустрії.

Студія заявляє, що проєкт поєднуватиме насичений сюжет з інтенсивним екшеном у жанрі бойовика. На гравців чекають культові персонажі та знайомі локації з фільмів.

Розробкою займається команда з досвідом роботи над Tales from the Borderlands і серією Call of Duty. Однак майбутня гра навряд чи буде схожа на ці проекти. Творці роблять ставку на хореографію боїв і пророблену механіку оточення.

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Глава студії Джеремі Бреслау зазначив, що розробники хочуть переосмислити жанр файтингів, додавши елементи взаємодії з навколишнім середовищем. За його словами, у грі можна буде подорожувати екзотичними місцями, використовуючи оточення в бою для створення унікального бойового досвіду.

Поки що деталі проєкту тримають у секреті, але Force Multiplier Studios обіцяє розкрити більше інформації у 2025 році.

Раніше ми розповідали, що GOG оновила перші два Dino Crisis, класику від творців Resident Evil.

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