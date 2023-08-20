Барвистий екшен, в якому можна використовувати реактивні ранці і бігати по стінах.

В онлайн-магазині Steam зарелізився новий хіт, який потрапив в топ найпопулярніших проєктів і заробив "виключно схвальну" оцінку на основі 98% відгуків. Йдеться про екшен Bomb Rush Cyberfunk, який є духовним спадкоємцем Jet Set Radio.

Розробкою гри займалася незалежна студія Team Reptile, а музику до неї написав Хідекі Наганума – композитор дилогії Jet Set Radio від SEGA.

За жанром, це динамічний платформер з видом від третьої особи в сетингу кіберпанку. В оглядах геймери хвалять гру за захопливий і простий ігровий процес, зрозуміле управління, драйвовий саундтрек і побічні активності. Окремо виділили левелдизайн і стилістику світу.

Але знайшлися і ті, хто залишився незадоволений. Зокрема, критиці піддалися відсутність серйозних випробувань, одноманітні персонажі та цінник – в цифровому магазині Valve вартість екшену становить 740 грн. Втім, ніхто не називає екшен поганим: в негативних відгуках лише підкреслюються ті елементи, які вийшли слабкими.

Окрім Steam гра також вийшла на Nintendo Switch. А 1 вересня Bomb Rush Cyberfunk добереться і до Xbox з PlayStation.

До цього критики і гравці захоплено оцінили ремастер культового шутера Quake II. Розробники не тільки підтягнули графіку, але ще і поліпшили ШІ ворогів, додали згладжування і повноекранний режим. Також окремої похвали відзначилася велика кількість додаткового контенту.

А тим часом до релізу Starfield, великий космічної RPG від Bethesda, залишається всього нічого – він відбудеться 6 вересня на ПК і Xbox. Раніше з'явилися перші відгуки про гру після 15 годин.

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