Нещодавно в сервісі Steam з'явився інді-хоррор Spooky Men. По суті, це нічим не примітний клон Phasmophobia, ось тільки студія-розробник Bloody Bear вирішила "викрутити" вартість на повну, чим привернула увагу ЗМІ.
На релізі за Spooky Men просили 6 доларів, а на розпродажах її можна було купити взагалі за 59 центів. Зараз розробники просять за неї мільйон доларів (без одного цента). Причому, в деяких регіонах, наприклад в Україні, гру можна придбати дешевше – "всього" за 20 млн грн.
Як здається, розробники пішли на такий крок заради жарту, оскільки їх продукт не користувався популярністю серед гравців. Статистика показує, що максимальний онлайн гри з моменту релізу у травні не перевищує семи користувачів. Зростанню популярності не допомогла і безкоштовна роздача копій через Discord.
Спочатку реліз отримав негативні відгуки, проте користувачі Steam оцінили у відгуках хід розробників, хоча більшість з них не має серйозний характер. А ті, хто встиг придбати за початковою ціною, тепер можуть хвалитися своїм достатком.
Так виглядає гра за мільйон доларів:
Раніше ми писали, що новий хіт Steam – Baldur's Gate 3 – обійшов за популярністю Dota 2, PUBG та інших "титанів". У день релізу в новий проєкт Larian зіграло майже пів мільйона осіб, а на вихідних онлайн Steam-версії Baldur's Gate 3 виріс до 700 тисяч.
Зараз Baldur's Gate 3 доступна тільки на ПК, але у вересні відбудеться реліз на PS5. Величезна РПГ отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam навіть після повноцінної прем'єри становить 899 грн.
Також УНІАН ділився свіжою статистикою Steam по залізу своїх користувачів. Вона дозволяє дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів планети зараз.