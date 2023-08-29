Ігровий сервіс Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Передову позицію у Baldur's Gate 3 перехопив Armored Core 6 – екшен, присвячений битвам бойових роботів.
Більш того, нова гра від творців Elden Ring змістила Starfield – тепер RPG від Bethesda займає третю сходинку. У п'ятірку лідерів також повернувся портативний ПК Steam Deck.
Сам щотижневий чарт Steam виглядає таким чином:
Відео дня
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Baldur’s Gate 3
- Starfield
- Steam Deck
- Call of Duty
- Forza Horizon 5
- The Texas Chain Saw Massacre
- Wayfinder
- Cyberpunk 2077
- Sunkenland
Armored Core 6 – що потрібно знати про гру
- Нова частина стала першим проєктом в серії меха-екшенів за останні 11 років – останні роки команда From Software займалася різними частинами Dark Souls і новими IP (Elden Ring, Sekiro), а не своїм старим дітищем.
- За жанром, це екшен-RPG з видом від 3-ї особи про битви величезних роботів-механоїдів, пілотувати які і належить гравцеві. Як і в попередніх частинах серії, перед гравцями розкриваються широкі можливості по кастомізації свого робота, якого можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою.
- Критики високо оцінили новий проєкт From Software – за даними Metacritic, середня оцінка гри дорівнює 87 балам. В Steam у гри 83% позитивних відгуків.
- Armored Core 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.