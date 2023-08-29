Armored Core 6 очолив свіжий чарт Steam, обігнавши Baldur's Gate 3 і Starfield.

Ігровий сервіс Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Передову позицію у Baldur's Gate 3 перехопив Armored Core 6 – екшен, присвячений битвам бойових роботів.

Більш того, нова гра від творців Elden Ring змістила Starfield – тепер RPG від Bethesda займає третю сходинку. У п'ятірку лідерів також повернувся портативний ПК Steam Deck.

Сам щотижневий чарт Steam виглядає таким чином:

Відео дня

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Baldur’s Gate 3

Starfield

Steam Deck

Call of Duty

Forza Horizon 5

The Texas Chain Saw Massacre

Wayfinder

Cyberpunk 2077

Sunkenland

Armored Core 6 – що потрібно знати про гру

Нова частина стала першим проєктом в серії меха-екшенів за останні 11 років – останні роки команда From Software займалася різними частинами Dark Souls і новими IP (Elden Ring, Sekiro), а не своїм старим дітищем.

За жанром, це екшен-RPG з видом від 3-ї особи про битви величезних роботів-механоїдів, пілотувати які і належить гравцеві. Як і в попередніх частинах серії, перед гравцями розкриваються широкі можливості по кастомізації свого робота, якого можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою.

Критики високо оцінили новий проєкт From Software – за даними Metacritic, середня оцінка гри дорівнює 87 балам. В Steam у гри 83% позитивних відгуків.

Armored Core 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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