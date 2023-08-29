Armored Core 6 очолила чарт Steam, обігнавши Baldur's Gate 3 / фото From Software

Ігровий сервіс Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Передову позицію у Baldur's Gate 3 перехопив Armored Core 6 – екшен, присвячений битвам бойових роботів. 

Більш того, нова гра від творців Elden Ring змістила Starfield – тепер RPG від Bethesda займає третю сходинку. У п'ятірку лідерів також повернувся портативний ПК Steam Deck.

Сам щотижневий чарт Steam виглядає таким чином:

Відео дня
  • Armored Core VI: Fires of Rubicon
  • Baldur’s Gate 3
  • Starfield
  • Steam Deck
  • Call of Duty
  • Forza Horizon 5
  • The Texas Chain Saw Massacre
  • Wayfinder
  • Cyberpunk 2077
  • Sunkenland

Скріншот

Armored Core 6 – що потрібно знати про гру

  • Нова частина стала першим проєктом в серії меха-екшенів за останні 11 років – останні роки команда From Software займалася різними частинами Dark Souls і новими IP (Elden Ring, Sekiro), а не своїм старим дітищем.
  • За жанром, це екшен-RPG з видом від 3-ї особи про битви величезних роботів-механоїдів, пілотувати які і належить гравцеві. Як і в попередніх частинах серії, перед гравцями розкриваються широкі можливості по кастомізації свого робота, якого можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою.
  • Критики високо оцінили новий проєкт From Software – за даними Metacritic, середня оцінка гри дорівнює 87 балам. В Steam у гри 83% позитивних відгуків. 
  • Armored Core 6 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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