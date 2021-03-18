Ціни на ігри серії Assassin's Creed були знижені на 80% / фото Ubisoft
У Steam стартував розпродаж ігор компанії Ubisoft. В акцію потрапили Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey та інші тайтли видавця. Ціни на хіти студії були знижені на 80%. Отримати ігри за знижками можна буде до 29 березня.
УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.
- Assassin's Creed Origins – 183 грн (знижка 80%);
- Watch Dogs 2 – 183 грн (знижка 80%);
- Far Cry 5 – 183 грн (знижка 80%);
- Anno 2205 – 152 грн (знижка 75%);
- South Park: The Stick of Truth – 114 грн (знижка 75%);
- South Park: The Fractured But Whole – 228 грн (знижка 75%);
- Assassin's Creed Syndicate – 152 грн (знижка 75%);
- Watch Dogs – 114 грн (знижка 75%);
- Far Cry New Dawn – 172 грн (знижка 75%);
- Assassin's Creed Odyssey – 274 грн (знижка 70%);
- Far Cry 4 – 137 грн (знижка 70%);
- Far Cry 3 – 89 грн (знижка 70%);
- Assassin's Creed Unity – 137 грн (знижка 70%);
- Assassin's Creed Rogue – 98 грн (знижка 67%);
- Assassin's Creed IV Black Flag – 98 грн (знижка 67%);
- Assassin's Creed Brotherhood – 98 грн (знижка 67%);
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 119 грн (знижка 60%);
- For Honor – 90 грн (знижка 60%).
З усіма іграми Ubisoft, які отримали знижки, можна ознайомитися на сторінці розпродажу в Steam.
Нагадаємо, що ігри серії Assassin's Creed також отримали знижки до 80% на розпродажі "Березнева мегадобірка" в PlayStation Store.