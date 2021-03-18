Акція зі знижками до 80% закінчиться 29 березня.

У Steam стартував розпродаж ігор компанії Ubisoft. В акцію потрапили Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey та інші тайтли видавця. Ціни на хіти студії були знижені на 80%. Отримати ігри за знижками можна буде до 29 березня.

УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.

Assassin's Creed Origins – 183 грн (знижка 80%);

Watch Dogs 2 – 183 грн (знижка 80%);

Far Cry 5 – 183 грн (знижка 80%);

Anno 2205 – 152 грн (знижка 75%);

South Park: The Stick of Truth – 114 грн (знижка 75%);

South Park: The Fractured But Whole – 228 грн (знижка 75%);

Assassin's Creed Syndicate – 152 грн (знижка 75%);

Watch Dogs – 114 грн (знижка 75%);

Far Cry New Dawn – 172 грн (знижка 75%);

Assassin's Creed Odyssey – 274 грн (знижка 70%);

Far Cry 4 – 137 грн (знижка 70%);

Far Cry 3 – 89 грн (знижка 70%);

Assassin's Creed Unity – 137 грн (знижка 70%);

Assassin's Creed Rogue – 98 грн (знижка 67%);

Assassin's Creed IV Black Flag – 98 грн (знижка 67%);

Assassin's Creed Brotherhood – 98 грн (знижка 67%);

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 119 грн (знижка 60%);

For Honor – 90 грн (знижка 60%).

З усіма іграми Ubisoft, які отримали знижки, можна ознайомитися на сторінці розпродажу в Steam.

Нагадаємо, що ігри серії Assassin's Creed також отримали знижки до 80% на розпродажі "Березнева мегадобірка" в PlayStation Store.

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Автор: Сергій Коршунов