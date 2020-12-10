Знижки отримали Hades, Doom Eternal та інші номінанти.

На майданчику цифрової дистрибуції Steam почався розпродаж на честь церемонії The Game Awards, яка відбудеться сьогодні, 10 грудня. Знижки отримали номінанти як цієї, так і минулорічних премій. Розпродаж триватиме до 14 грудня.

Dishonored 2 – 208 грн (знижка 80%)

Injustice 2 – 139 грн (знижка 80%)

"Відьмак 3: Дике полювання" – 161 грн (знижка 70%)

Doom Eternal – 264 грн (знижка 67%)

Street Fighter V – 179 грн (знижка 60%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 719 грн (знижка 60%)

FIFA 21 – 899 грн (знижка 50%)

No Man's Sky – 349 грн (знижка 50%)

Death Stranding – 899 грн (знижка 50%)

XCOM: Chimera Squad – 199 грн (знижка 50%)

Star Wars: Squadrons – 719 грн (знижка 40%)

Disco Elysium – 311 грн (знижка 35%)

Red Dead Redemption 2 – 602 грн (знижка 33%)

DIRT 5 – 489 грн (знижка 30%)

Hades – 263 грн (знижка 20%)

Among Us – 79 грн (знижка 20%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 грн (знижка 20%)

Yakuza: Like a Dragon – 639 грн (знижка 20%)

З повним списком пропозицій можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Нагадаємо, церемонія The Game Awards 2020 пройде в ніч з 10 на 11 грудня. На ній будуть відзначені головні досягнення ігрової індустрії в цьому році. Оголошувати переможців у різних номінаціях будуть зірки кіно – Кіану Рівз, Галь Гадот, Том Холланд, Крістофер Нолан та інші.

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Автор: Сергій Коршунов