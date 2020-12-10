Hades та інші ігри можна отримати за знижками до 14 грудня / фото Supergiant Games
На майданчику цифрової дистрибуції Steam почався розпродаж на честь церемонії The Game Awards, яка відбудеться сьогодні, 10 грудня. Знижки отримали номінанти як цієї, так і минулорічних премій. Розпродаж триватиме до 14 грудня.
- Dishonored 2 – 208 грн (знижка 80%)
- Injustice 2 – 139 грн (знижка 80%)
- "Відьмак 3: Дике полювання" – 161 грн (знижка 70%)
- Doom Eternal – 264 грн (знижка 67%)
- Street Fighter V – 179 грн (знижка 60%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 719 грн (знижка 60%)
- FIFA 21 – 899 грн (знижка 50%)
- No Man's Sky – 349 грн (знижка 50%)
- Death Stranding – 899 грн (знижка 50%)
- XCOM: Chimera Squad – 199 грн (знижка 50%)
- Star Wars: Squadrons – 719 грн (знижка 40%)
- Disco Elysium – 311 грн (знижка 35%)
- Red Dead Redemption 2 – 602 грн (знижка 33%)
- DIRT 5 – 489 грн (знижка 30%)
- Hades – 263 грн (знижка 20%)
- Among Us – 79 грн (знижка 20%)
- Fall Guys: Ultimate Knockout – 223 грн (знижка 20%)
- Yakuza: Like a Dragon – 639 грн (знижка 20%)
З повним списком пропозицій можна ознайомитися на сторінці розпродажу.
Нагадаємо, церемонія The Game Awards 2020 пройде в ніч з 10 на 11 грудня. На ній будуть відзначені головні досягнення ігрової індустрії в цьому році. Оголошувати переможців у різних номінаціях будуть зірки кіно – Кіану Рівз, Галь Гадот, Том Холланд, Крістофер Нолан та інші.