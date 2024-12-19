Одним з основних акцентів оновлення є перша ітерація поліпшень системи A-Life.

Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 з української студії GSC Game World випустили для шутера масштабний патч версії 1.1, майже такий самий за розміром, як і сама гра. Він важить 110 гігабайтів і містить 1800+ виправлень.

Одним з основних акцентів оновлення є перша ітерація поліпшень системи A-Life, яка відповідає за реалістичну поведінку NPC, включно з взаємодіями фракцій, динамічними подіями та багато іншого. Відтепер противники більше не "спавняться" у головного героя за спиною, а сталкери охочіше подорожують Зоною і стикаються з неприємностями.

Крім того, розробники усунули багато багів у завданнях і побічних квестах, поліпшили оптимізацію і штучний інтелект ворогів і мутантів, а також внесли безліч інших змін. У GSC Game World зазначають, що близько 500 виправлень торкнулися виключно візуальних багів: від мерехтіння текстур до більш опрацьованого листя і колізій.

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З повним списком змін можна ознайомитися в блозі гри в Steam. У GSC запевнили, що продовжать працювати над поліпшенням гри, попросивши геймерів повідомляти про всі знайдені "артефакти" в блозі технічної підтримки.

Раніше GSC Game World поділилися радісними новинами про успіх S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра вже окупилася і почала приносити прибуток. Інформація про проданий тираж не уточнюється, проте відомо, що до 22 листопада кількість придбаних копій гри сягнула мільйона.

У авторів є великі плани на подальший розвиток S.T.A.L.K.E.R. 2. Вони мають намір випустити два сюжетні доповнення і додати онлайн-режим, а Netflix може зняти серіал за грою.

Розробка GSC Game World була вкрай тепло зустрінута як критиками, так і простими гравцями. У Steam у "Сталкера 2" набралося понад 70 тисяч відгуків. Позитивних із них 84%. А творець Dishonored назвав Stalker 2 своєю особистою грою року.

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