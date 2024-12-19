Vampire Survivors буде доступна безкоштовно до 20 грудня, 18:00 за Києвом, після чого буде розблоковано наступну безкоштовну гру.

19 грудня в Epic Games Store стартувала акція зі щоденними безкоштовними іграми, яка завершиться на початку січня. За цей період компанія роздасть 15 безкоштовних ігор, серед яких зустрічатимуться як крупні ААА-тайтли, так і проєкти поменше.

Першою безкоштовною грою, яку можна отримати, став екшн-рогалик Vampire Survivors. Це одна з найуспішніших інді-ігор останніх років. Її високо оцінили критики, геймери (98% позитивних відгуків у Steam) і навіть голова Xbox Філ Спенсер провів у ній сотні годин.

Vampire Survivors буде доступна безкоштовно до 20 грудня, 18:00 за Києвом, після чого буде розблокована наступна безкоштовна гра. Але що це буде за іграшка, не говориться. За чутками, в один із таких днів роздадуть Assassin's Creed Mirage.

Паралельно в Epic Games Store проходить "Святковий розпродаж 2024". Знижки отримали тисячі тайтлів, зокрема новинки 2024 року. Наприклад, Frostpunk 2, Star Wars Outlaws і Dragon Age: The Veilguard до 9 січня можна забрати зі знижкою.

2024-й вийшов багатим на релізи. Однак наступний рік має шанси порвати всі рейтинги і стати найгарячішим роком для індустрії за все десятиліття. УНІАН розповідав про 18 найочікуваніших ігор 2025 року.

Свій список найочікуваніших ігор є у Steam. Він складається з ігор, які додали до свого "вішлисту" найбільше користувачів. ПК-геймери люблять полювати на чудовиськ, мережеві шутери та "рогалики".

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