Для гри знадобиться мінімум RTX 3060 Ti.

У Steam вийшов RTX-ремастер Half-Life 2, у грі можна подивитися на оновлені Рейвенхольм і Нова Проспект. Це неофіційний ремастер культового шутера, створений за допомогою RTX Remix і підтримуваний NVIDIA.

Проєкт повністю оновлює освітлення, додаючи в гру трасування шляху, а також замінює старі текстури та моделі на високополігональні версії, створені вручну.

Незважаючи на те, що це лише фанатська робота, NVIDIA активно просуває її у своїх соціальних мережах, роблячи RTX Remix доступним інструментом для моддерів, які бажають поліпшити графіку класичних ігор.

Відео дня

На подив, проєкт не вимагає захмарного заліза: для комфортної гри вистачить RTX-відеокарти початкового рівня.

Мінімальні системні вимоги RTX-ремастера Half-Life 2

ОС: 64-bit Windows 10 / Windows 11

Процесор: Intel i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600 або AMD Ryzen 5 3600

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Місце на диску: 50 ГБ

Правда ми розповідали, що деякі фанати оригіналу залишилися не в захваті від перевидання. Нібито оновлене освітлення ламає атмосферу Рейвенхольма, роблячи його занадто світлим.

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