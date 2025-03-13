Демо гри вийде вже 18 березня.

NVIDIA анонсувала вихід демоверсії Half-Life 2 RTX – неофіційного ремастера одного з найкращих шутерів усіх часів на базі RTX Remix. Вона з'явиться на ПК (Steam) вже 18 березня.

У демці в гравців буде можливість зацінити близько 2 годин ігрового процесу і подивитись, як змінилися Рейвенхольм і Нова Проспект. Завантажити пробну версію безкоштовно зможуть усі власники оригінальної гри в Steam.

Розробкою Half-Life 2 RTX займається Orbifold Studios, використовуючи набір для ремастерингу RTX Remix. Команда моддерів переробила освітлення за допомогою трасування і вручну переробила моделі та текстури у вищій якості.

Відео дня

Сторінка Half-Life 2 RTX у Steam доступна за посиланням. Крім цього, вийшли відео з демонстрацією геймплея демки, що дають змогу зацінити оновлену графіку. У IGN геймплей записали на ПК з NVIDIA GeForce RTX 5090 – гра працює в 4К і з 60 к/с.

А тим часом у мережі дедалі більше говорять про гру, на яку багато хто чекає вже два десятиліття. Йдеться, звісно ж, про Half-Life 3. Новий витік стверджує, що третя "Халфа" більш ніж реальна, ба більше, вона нібито перебуває на фінальних стадіях розроблення.

Повернення легендарної Half-Life цього року передбачив і відомий журналіст Джейсон Шраєр, а актор озвучування G-Man обіцяв несподівані сюрпризи у 2025 році.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року відбувся реліз прологу "фанатської" версії Half-Life 3. За основу сюжету взято текст, опублікований сценаристом Valve Марком Лейдлоу, в якому той описав передбачувані події третього епізоду Half-Life 2.

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