Valve внесла нові правила щодо реклами в Steam. Згідно з оновленими умовами, платформа дозволяє деякі види просування, але повністю забороняє внутрішньоігрову рекламу як бізнес-модель.
Компанія уточнює, що продуктова інтеграція допустима, якщо вона "не порушує ігровий процес і відповідає контексту гри. Наприклад, логотипи спонсорів на гоночних автомобілях вважаються прийнятними.
Дозволені й крос-промоакції, але Valve категорично забороняє розробникам платити за участь у бандлах, за доступ до вітрини магазину або за будь-яку іншу сторінку в Steam. Також допустиме використання платних рекламних кампаній за межами Steam, якщо вони ведуть на сторінку гри в магазині.
Що стосується заборон, Valve підкреслює, що ігри не повинні використовувати рекламні ролики для монетизації, обмежувати доступ до ігрового процесу за допомогою реклами або надавати внутрішньоігрові бонуси за її перегляд:
"Розробники не повинні використовувати платну рекламу як бізнес-модель у своїх іграх, наприклад, вимагати від гравців перегляду або взаємодії з рекламою, щоб продовжити грати".
Раніше ми розповідали, що Steam тепер попереджатиме, якщо ігри в ранньому доступі давно не отримували оновлень.