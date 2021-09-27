Режим "Ваффентрагер" буде доступний до 11 жовтня.

Компанія Wargaming анонсувала повернення популярного режиму "Ваффентрагер" в багатокористувацьку онлайн-гру World of Tanks. Протягом двох наступних тижнів, тобто до 11 жовтня, користувачі зможуть брати участь в боях "7 проти 1" і випробувати нову версію найвідомішого винищувача танків Waffenträger.

Свіжа тимчасова подія стане продовженням аналогічного минулорічного заходу, повідомили Wargaming. Користувачі знову розділяться на дві команди. У першій будуть сім "гончих", які зможуть керувати бойовими одиницями Об'єкт 140, Bat.-Châtillon 25 T і M48a5 Patton. А в другій один гравець перевтілиться в Макса фон Крігера і буде сидіти в потужному танку Blitzträger auf E 110. Битви будуть проходити на трьох перероблених картах:" Мурованці", "Лінії Зігфріда" і "Степах". Для перемоги "гончим" потрібно знищити противника за відведений час, а користувачеві в ролі фон Крігера — або вбити ворогів, або дочекатися закінчення таймера.

"Реакція наших гравців на минулорічну подію була виключно позитивною. Вони чекали повернення Макса фон Крігера. Цього року ми вирішили створити ще більш захоплюючу атмосферу і поліпшити візуальну складову події. І звичайно ж, ми постаралися, щоб призи за здобуті перемоги були особливо приємними!", — каже Максим Чувалов, Паблішинг-директор World of Tanks.

Waffenträger — детальніше про режим

На старті танк Blitzträger деякий час буде невразливим, оскільки його захищає енергетичний щит. Щоб послабити його, потрібно знищувати "Вартових" і ламати чотири генератори за допомогою спеціальної плазми.

Коли команді "гончих" вдасться зруйнувати кожен з них, фон Крігер позбудеться свого захисту. До тих пір в прямі зіткнення з Blitzträger йти марно. Але у цього танка є своя особливість — можливість переміщуватися в будь-яку точку карти.

Захід ділиться на чотири етапи. На кожному з них можна заробляти елементи з колекцій "інженера" і "Гончих". Якщо в кінці вдасться накопичити їх достатню кількість, то користувач отримає нагороди.

Автор: Назар Степорук