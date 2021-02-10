Гравці отримають в нагороду китайські танки та інші подарунки.

З 12 по 22 лютого в командній ММО-грі World of Tanks та в її мобільній версії Blitz пройдуть спеціальні ігрові заходи. Ці івенти присвячені святкуванню Нового року за місячним календарем, який у нас заведено вважати Китайським Новим роком.

Як зазначили в Wargaming, на період святкування в World of Tanks відбудеться особливе випробування під назвою "Місячне полювання". Захід буде розділений на 10 етапів. Кожен з них можна пройти двома способами:

Виконувати завдання для техніки VI-X рівнів;

Проходити складні випробування на майстерність для танків IX-X рівнів;

Після кожного пройденого етапу на гравців чекає особлива нагорода. А подолавши всі 10 етапів, користувачі отримають у подарунок китайський середній танк VIII рівня 122 ТМ. На ньому "танкісти" зможуть виконувати додаткові щоденні бойові завдання. Крім того, в нагороду за пройдені етапи гравці отримають тематичний стиль Місячного Нового року, яким можна прикрасити будь-яку техніку.

Китайський Новий рік у World of Tanks Blitz

У мобільній версії WoT на гравців чекає спеціальне ігрове випробування "Місячний схід". Воно пройде з 10 по 19 лютого і складатиметься з 9 етапів. У них "танкістам" буде досить здобувати по одній перемозі на день, щоб отримати безліч нагород: від днів преміум-аккаунта до камуфляжу "Непередбачуваний", якого раніше не було у World of Tanks Blitz.

Також протягом лютого в грі буде доступна операція "Лічунь", за перемогу в якій серед інших нагород користувачі отримають новий китайський танк СТ VI рівня — Танк-бик.

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Автор: Сергій Коршунов