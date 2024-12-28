Внутрішньоігрова хвороба, яку вивчали вчені, повернулася.

В ігровому співтоваристві World of Warcraft Classic знову сплив незвичний інцидент, пов'язаний із легендарною "зіпсованою кров'ю", цифровою епідемією, яка колись вирвалася за межі рейдової зони і викошувала персонажів WoW тисячами.

Цього разу дісталося кільком серверам, де гравці раптово помітили спалах ефекту, який аж надто нагадує ту саму чуму 2005 року. Учасники одразу ж почали публікувати на Reddit скріншоти і короткі ролики, що демонструють, як небезпечний дебафф передається від одного персонажа до іншого просто на вулицях столиці Альянсу.

Варто зазначити, що цього разу "вірус" не такий смертоносний, як 19 років тому. Найімовірніше, гравець, який його приніс, дістав дебафф від слабшого боса, а не того, який запустив пандемію 2005 року.

Відео дня

Пандемія чуми зіпсованої крові, що сталася 2005 року, стала справжнім соціальним феноменом. Дослідження з вивчення соціальної реакції на поширення ігрової чуми публікувалися в престижному медичному журналі The Lancet. Ці ж дослідження використовувалися в розпал пандемії Covid-19 для вивчення моделі поширення коронавірусу.

Раніше ми розповідали, що на форумі War Thunder знову опублікували засекречені військові документи.

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