Xbox представила розклад Game Pass до 31 березня / Фото Rebellion Developments

У Xbox оголосили новий список ігор, які з'являться в Game Pass до кінця березня.

Головні новинки

  • Atomfall - екшен-виживач від авторів Sniper Elite, дія якого розгортається в альтернативній Англії 1960-х після аварії на АЕС.
  • Blizzard Arcade Collection - збірка класики Blizzard, що включає Blackthorne, The Lost Vikings, The Lost Vikings 2, Rock N Roll Racing і RPM Racing.
  • 33 Immortals - кооперативний екшен-рогалик на 33 гравці, вийде в ранньому доступі 18 березня для передплатників Ultimate PC Game Pass.

Ігри, які додадуть до Game Pass Ultimate

  • Mythwrecked: Ambrosia Island (ПК і консолі) - 20 березня
  • Blizzard Arcade Collection (ПК і консолі) - 25 березня
  • Atomfall (ПК і консолі) - 27 березня

Ігри, які додадуть до Game Pass Standard

  • Octopath Traveler II (консолі) - 19 березня
  • Train Sim World 5 (консолі) - 19 березня

Ігри, які покинуть Game Pass 31 березня

  • MLB The Show 24
  • Lil Gator Game
  • Hot Wheels Unleashed 2
  • Open Roads
  • Yakuza 0
  • Якудза Ківамі
  • Yakuza Kiwami 2
  • Yakuza: Like a Dragon
  • The Lamplighter's League
  • Monster Hunter Rise

Раніше ми розповідали, що в лютому в Game Pass додали Avowed і Watch Dogs Legion.

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