У Xbox оголосили новий список ігор, які з'являться в Game Pass до кінця березня.
Головні новинки
- Atomfall - екшен-виживач від авторів Sniper Elite, дія якого розгортається в альтернативній Англії 1960-х після аварії на АЕС.
- Blizzard Arcade Collection - збірка класики Blizzard, що включає Blackthorne, The Lost Vikings, The Lost Vikings 2, Rock N Roll Racing і RPM Racing.
- 33 Immortals - кооперативний екшен-рогалик на 33 гравці, вийде в ранньому доступі 18 березня для передплатників Ultimate PC Game Pass.
Ігри, які додадуть до Game Pass Ultimate
- Mythwrecked: Ambrosia Island (ПК і консолі) - 20 березня
- Blizzard Arcade Collection (ПК і консолі) - 25 березня
- Atomfall (ПК і консолі) - 27 березня
Ігри, які додадуть до Game Pass Standard
- Octopath Traveler II (консолі) - 19 березня
- Train Sim World 5 (консолі) - 19 березня
Ігри, які покинуть Game Pass 31 березня
- MLB The Show 24
- Lil Gator Game
- Hot Wheels Unleashed 2
- Open Roads
- Yakuza 0
- Якудза Ківамі
- Yakuza Kiwami 2
- Yakuza: Like a Dragon
- The Lamplighter's League
- Monster Hunter Rise
Раніше ми розповідали, що в лютому в Game Pass додали Avowed і Watch Dogs Legion.