Головним хітом стане симулятор виживання, натхненний Fallout.

У Xbox оголосили новий список ігор, які з'являться в Game Pass до кінця березня.

Головні новинки

Atomfall - екшен-виживач від авторів Sniper Elite, дія якого розгортається в альтернативній Англії 1960-х після аварії на АЕС.

Blizzard Arcade Collection - збірка класики Blizzard, що включає Blackthorne, The Lost Vikings, The Lost Vikings 2, Rock N Roll Racing і RPM Racing.

33 Immortals - кооперативний екшен-рогалик на 33 гравці, вийде в ранньому доступі 18 березня для передплатників Ultimate PC Game Pass.

Ігри, які додадуть до Game Pass Ultimate

Mythwrecked: Ambrosia Island (ПК і консолі) - 20 березня

Blizzard Arcade Collection (ПК і консолі) - 25 березня

Atomfall (ПК і консолі) - 27 березня

Ігри, які додадуть до Game Pass Standard

Octopath Traveler II (консолі) - 19 березня

Train Sim World 5 (консолі) - 19 березня

Ігри, які покинуть Game Pass 31 березня

MLB The Show 24

Lil Gator Game

Hot Wheels Unleashed 2

Open Roads

Yakuza 0

Якудза Ківамі

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Like a Dragon

The Lamplighter's League

Monster Hunter Rise

Раніше ми розповідали, що в лютому в Game Pass додали Avowed і Watch Dogs Legion.

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