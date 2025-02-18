Крім того, вже сьогодні в передплаті вийшла Avowed.

Xbox оновила список ігор для Game Pass, передплатники отримають кілька великих новинок, але також сервіс покинуть кілька проєктів.

Серед новинок - гоночний симулятор EA Sports F1 24, RPG Warhammer 40K: Rogue Trader і екшен Watch Dogs: Legion. Першим у підписці з'явиться Avowed, нова рольова гра від Obsidian Entertainment. Проєкт отримав 80 балів на Metacritic, і доступний передплатникам із 18 лютого.

Які ігри додадуть до Game Pass:

Avowed (ПК і Xbox Series) - 18 лютого

EA Sports F1 24 (ПК і консолі) EA Play - 20 лютого

Warhammer 40,000: Rogue Trader (ПК і Xbox Series) - 20 лютого

Watch Dogs: Legion (ПК і консолі) - 25 лютого

Які ігри приберуть з Game Pass (28 лютого):

F1 22

Gris

Maneater

PAW Patrol World

Space Engineers

Warhammer 40,000: Boltgun

Wo Long Fallen Dynasty

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Раніше глава Xbox Філ Спенсер розповів, що компанія видаватиме поодинокі компактні пригоди від невеликих студій, замість гонитви за великобюджетними іграми-сервісами на сотні годин. Бізнес-модель довготривалих проєктів із тривалою підтримкою просто не підходять історіям та ідеям, якими хочуть поділитися розробники.

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