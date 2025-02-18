Xbox оновила список ігор для Game Pass, передплатники отримають кілька великих новинок, але також сервіс покинуть кілька проєктів.
Серед новинок - гоночний симулятор EA Sports F1 24, RPG Warhammer 40K: Rogue Trader і екшен Watch Dogs: Legion. Першим у підписці з'явиться Avowed, нова рольова гра від Obsidian Entertainment. Проєкт отримав 80 балів на Metacritic, і доступний передплатникам із 18 лютого.
Які ігри додадуть до Game Pass:
- Avowed (ПК і Xbox Series) - 18 лютого
- EA Sports F1 24 (ПК і консолі) EA Play - 20 лютого
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (ПК і Xbox Series) - 20 лютого
- Watch Dogs: Legion (ПК і консолі) - 25 лютого
Які ігри приберуть з Game Pass (28 лютого):
- F1 22
- Gris
- Maneater
- PAW Patrol World
- Space Engineers
- Warhammer 40,000: Boltgun
- Wo Long Fallen Dynasty
- Yakuza 3 Remastered
- Yakuza 4 Remastered
Раніше глава Xbox Філ Спенсер розповів, що компанія видаватиме поодинокі компактні пригоди від невеликих студій, замість гонитви за великобюджетними іграми-сервісами на сотні годин. Бізнес-модель довготривалих проєктів із тривалою підтримкою просто не підходять історіям та ідеям, якими хочуть поділитися розробники.