Відкритий бета-тест гри розпочнеться 5 серпня.

Компанія Ubisoft презентувала свою нову гру – умовно-безкоштовний багатокористувацький шутер від першої особи Tom Clancy's XDefiant.

Дебютний трейлер Tom Clancy's XDefiant

Tom Clancy's XDefiant - перші подробиці

Tom Clancy's XDefiant – це безкоштовний динамічний шутер з видовищними перестрілками на аренах.

Гравці у ролі "відступників" об'єднуються в команди 6 на 6 осіб і б'ються між собою за перемогу.

Крім битв на аренах в грі будуть й інші режими, серед яких "Домінування" та "Супровід". Також розробники обіцяють велику різноманітність унікальних карт.

Гравець може вибрати собі відповідне угруповання, навички та суперздатності. Спочатку в XDefiant буде чотири угруповання: "Вовки", "Вигнанці", "Чистильники" та "Ешелон" - це танки, лікарі, вбивці і підтримка відповідно. У міру розвитку гри розробники додаватимуть нових персонажів з унікальними здібностями.

У комплект спорядження гравця входить основна і додаткова зброя, модифікації та багато іншого. Свій комплект можна буде налаштувати прямо під час бою.

Обраного персонажа можна буде персоналізувати.

Розробники обіцяють розробляти XDefiant, спираючись на відгуки гравців. Тому перше відкрите тестування гри стартує вже 5 серпня на ПК. Воно пройде в США та Канаді. Подати заявку на участь в бета-тесті можна на сайті гри.

Реліз шутера Tom Clancy's XDefiant відбудеться на ПК, консолях PlayStation, Xbox, а також в сервісі Google Stadia.

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Автор: Сергій Коршунов