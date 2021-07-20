Tom Clancy's XDefiant вийде на ПК і консолі / фото Ubisoft
Компанія Ubisoft презентувала свою нову гру – умовно-безкоштовний багатокористувацький шутер від першої особи Tom Clancy's XDefiant.
Дебютний трейлер Tom Clancy's XDefiant
Tom Clancy's XDefiant - перші подробиці
- Tom Clancy's XDefiant – це безкоштовний динамічний шутер з видовищними перестрілками на аренах.
- Гравці у ролі "відступників" об'єднуються в команди 6 на 6 осіб і б'ються між собою за перемогу.
- Крім битв на аренах в грі будуть й інші режими, серед яких "Домінування" та "Супровід". Також розробники обіцяють велику різноманітність унікальних карт.
- Гравець може вибрати собі відповідне угруповання, навички та суперздатності. Спочатку в XDefiant буде чотири угруповання: "Вовки", "Вигнанці", "Чистильники" та "Ешелон" - це танки, лікарі, вбивці і підтримка відповідно. У міру розвитку гри розробники додаватимуть нових персонажів з унікальними здібностями.
- У комплект спорядження гравця входить основна і додаткова зброя, модифікації та багато іншого. Свій комплект можна буде налаштувати прямо під час бою.
- Обраного персонажа можна буде персоналізувати.
Розробники обіцяють розробляти XDefiant, спираючись на відгуки гравців. Тому перше відкрите тестування гри стартує вже 5 серпня на ПК. Воно пройде в США та Канаді. Подати заявку на участь в бета-тесті можна на сайті гри.
Реліз шутера Tom Clancy's XDefiant відбудеться на ПК, консолях PlayStation, Xbox, а також в сервісі Google Stadia.