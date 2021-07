З 15 по 19 липня всі бажаючі зможуть випробувати гру на ПК і консолях.

В командному екшені For Honor почалися безкоштовні вихідні. Всі бажаючі можуть випробувати гру з 15 до 19 липня на ПК, консолях Xbox і PlayStation.

Як повідомила студія Ubisoft на своєму сайті, для доступу до For Honor на Xbox One та Xbox Series X/S буде потрібна активна підписка Live Gold. На інших же платформах грати в For Honor безкоштовно можна буде без жодних умов.

Після завершення безкоштовних вихідних For Honor можна буде купити зі знижкою до 85%. При покупці прогрес з пробного періоду буде збережено.

Трейлер For Honor

Коротко про For Honor

For Honor – це командний екшен в середньовічних декораціях від студії Ubisoft. У грі є чотири фракції: вікінги, самураї, лицарі і У Лінь (воїни Стародавнього Китаю). Користувач може обрати одну з них і вирушити битися в одному з декількох режимів – в дуелях, захопленні територій, штурмі фортець і смертельній сутичці.

Головною особливістю гри є бойова система, яка дає можливість контролювати напрямок, кут і силу удару.

For Honor вийшов у 2017 році і був досить прохолодно зустрінутий гравцями. На агрегаторі Metacritic у ПК-версії гри 5,2 бала від користувачів.

Автор: Сергій Коршунов