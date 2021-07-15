В командному екшені For Honor почалися безкоштовні вихідні. Всі бажаючі можуть випробувати гру з 15 до 19 липня на ПК, консолях Xbox і PlayStation.
Як повідомила студія Ubisoft на своєму сайті, для доступу до For Honor на Xbox One та Xbox Series X/S буде потрібна активна підписка Live Gold. На інших же платформах грати в For Honor безкоштовно можна буде без жодних умов.
Після завершення безкоштовних вихідних For Honor можна буде купити зі знижкою до 85%. При покупці прогрес з пробного періоду буде збережено.
Трейлер For Honor
Коротко про For Honor
- For Honor – це командний екшен в середньовічних декораціях від студії Ubisoft. У грі є чотири фракції: вікінги, самураї, лицарі і У Лінь (воїни Стародавнього Китаю). Користувач може обрати одну з них і вирушити битися в одному з декількох режимів – в дуелях, захопленні територій, штурмі фортець і смертельній сутичці.
- Головною особливістю гри є бойова система, яка дає можливість контролювати напрямок, кут і силу удару.
For Honor вийшов у 2017 році і був досить прохолодно зустрінутий гравцями. На агрегаторі Metacritic у ПК-версії гри 5,2 бала від користувачів.