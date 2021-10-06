Користувачі хотіли отримати командний тактичний шутер з сюжетом.

Французьке видавництво Ubisoft відзначило двадцятиріччя серії Tom Clancy's Ghost Recon і провело пряму трансляцію на честь річниці. Під час заходу компанія анонсувала нову гру в серії. Це королівська битва Tom Clancy's Ghost Recon Frontline з битвами на 100 + чоловік. Користувачам проект не сподобався, і вони вже встигли його розкритикувати.

Події гри розгортаються на території острова Дрейкмур. Він відзначиться різними пам'ятками і кліматичними зонами. Користувачам належить об'єднатися в загони по три людини і намагатися досягти перемоги. Для цього потрібно збирати розвіддані, які розкидані по карті, і евакуюватися на вертольоті. Коли команда викличе транспорт, вороги побачать її місце розташування. Доведеться стримувати натиск і оборонятися, поки не з'явиться можливість полетіти. Інші користувачі вільні викрасти вертоліт, щоб домогтися перемоги.

Розробники обіцяють, що в Ghost Recon Frontline присутня така ж тактична глибина, як в попередніх частинах серії. Просто вона реалізована у форматі величезної битви за участю більше ста гравців.

У бою користувачі будуть керувати найманцями. У кожного з них є своя спеціалізація і певний набір можливостей. Наприклад, боєць підтримки здатний будувати оборонні споруди, а розвідник може запросити скидання оглядової вишки з літака в зазначену точку.

Згідно із заявою розробників, користувачі вільні в будь-який момент змінити персонажа, навіть у розпал сутички. Це дозволить підібрати бійця для кожної конкретної ситуації.

Реакція аудиторії

Трейлер Ghost Recon Frontline на YouTube-каналі потонув в дизлайках. Їх вже більше 7 тисяч, а лайків в три рази менше. При цьому в мережі стверджують, що Ubisoft видаляє частину відміток "не подобається". У коментарях гравці ховають серію Ghost Recon і розповідають про свої зруйновані надії. Вони хотіли отримати традиційний для франшизи проект: командний тактичний шутер з сюжетом і місіями, які можна виконувати різними методами. Ось чому свіжа королівська битва зіткнулася з великою критикою.

Ghost Recon Frontline вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S, дата релізу поки не уточнюється. На ПК 14 жовтня стартує бета-тестування гри, але в Україні воно недоступне.

Автор: Назар Степорук