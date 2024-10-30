Занадто мало гравців обрали український переклад у нещодавній XDefiant, стверджують в Ubisoft.

В Ubisoft заявили, що вони більше не робитимуть українську локалізацію для своїх ігор. Студію не вразила популярність українського перекладу в XDefiant.

Керуюча директорка українського підрозділу Ubisoft Ольга Сендзюк пояснила, що нещодавня локалізація гри XDefiant українською виявилася майже незатребуваною і не відповідає витратам на підтримку схожих проєктів. В інтерв'ю виданню Forbes Україна вона зазначила, що, незважаючи на значні зусилля команди, кількість гравців, які обрали українську мову, виявилася дуже незначною.

Також Ольга згадала, що переклад XDefiant не мав за собою комерційної мети. Він був зроблений для підтримки українського народу. "Наша локалізація була проявом солідарності та підтримки. Наразі в нас немає планів щодо локалізації інших ігор українською".

Відео дня

Ольга також зазначила, що в індустрії зараз проглядається тренд на скорочення кількості локалізацій, оскільки багато гравців вважають за краще грати англійською через зростаючу популярність міжнародної мови.

Нагадаємо, що нещодавно Ubisoft закрила підрозділ, який відповідав за розробку Prince of Persia: The Lost Crown, одного з найбільш високо оцінених релізів студії за останній час. Продюсер гри розповів, що розробників перевели на інші проєкти.

Трохи про XDefiant

XDefiant - це новий багатокористувацький шутер від першої особи, розроблений компанією Ubisoft, який буде випущено у травні 2024 року. XDefiant - це унікальне поєднання динамічного геймплею та характерного стилю різноманітних франшиз Ubisoft, як-от Tom Clancy's Splinter Cell, Ghost Recon, і The Division.

Геймплей XDefiant містить класову систему, де гравці можуть вибрати персонажа, що представляє одну з фракцій, кожна з яких має унікальні здібності та стиль гри.

Вас також можуть зацікавити новини: