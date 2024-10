Усі розробники вже працюють над іншими проєктами, заявляє студія.

Підрозділ Ubisoft, який розробив нову частину серії Prince of Persia: The Lost Crown - закрито. Про це повідомив блогер Gautoz, який отримав інформацію від одного з працівників студії.

Один із продюсерів проєкту дав із цього приводу коментар виданню Eurogamer. За словами Абдельхака Ельгесса, цикл розвитку Prince of Persia: The Lost Crown добігає кінця, нещодавно студія релізнула три безкоштовні оновлення з новим контентом, а також сюжетне DLC Mask of Darkness.

Продюсер додав, що більшість розробників перевели на інші проєкти, де їхній досвід і професіоналізм, накопичений під час роботи над The Lost Crown, використовуватимуть у розробці нових ігор.

Ельгесса заявив, що студія розуміє, що гравці дуже люблять Prince of Persia, і Ubisoft планує розвивати серію в майбутньому. Однак про сиквел The Lost Crown продюсер нічого не сказав.

Зрозуміло, що один із проєктів, куди перевели розробників, - багатостраждальний ремейк Prince of Persia: Sands of Time. Гра мала вийти ще 2021 року, але після низки переносів реліз було призначено на 2026 рік.

Також нагадаємо, що сьогодні Telltale вийшла з офіційною заявою, що розробка The Wolf Among Us 2 триває. Студія була змушена це зробити у зв'язку з чутками про припинення виробництва гри, що розходилися.

Трохи про Prince of Persia: The Lost Crown:

Prince of Persia: The Lost Crown - нова частина культової серії Prince of Persia. Цього разу гравці приміряли на себе роль охоронця принца, якому належить врятувати викраденого монарха. Геймплей виконаний у стилі найпершого Prince of Persia, який виходив ще на аркадних автоматах. Це сайд-скролер екшен із платформінгом і битвами.

Гра стала одним із найбільш високо оцінених релізів 2024 року. Критики оцінили гру у 86 балів на Metacritic, а користувацькі оцінки в Steam склали 83% позитивних відгуків.

