Гра може вийти у 2026 році.

Попри чутки про скасування ремейка Splinter Cell, гра все ще перебуває в розробці. Проєкт може побачити світ у 2026 році.

Такою інформацією ділиться інсайдер Том Хендерсон. За його словами, гра отримала кодову назву North. Ремейк розробляється студією Ubisoft Toronto на рушії Snowdrop Engine, який використовувався для Tom Clancy's The Division 2 і Star Wars Outlaws.

Продюсер проєкту Метт Вест розповідав, що коли Splinter Cell уперше презентували публіці в грудні 2021 року, гра перебувала ще на дуже ранній стадії розроблення, ремейк збирають повністю з нуля. Також розробник додав, що гра залишиться лінійною.

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У геймплеї ремейка Splinter Cell Ubisoft хоче сконцентруватися на механіках, за які гравці й полюбили серію.

Ігровий досвід, до якого ми прагнемо, безпосередньо пов'язаний з тим, що ми хочемо, щоб гравці відчували ту саму атмосферу, коли вони грали в оригінальні ігри.

Нагадаємо, що раніше Том Хендерсон уже повідомляв про плани Ubisoft на серію Assassin's Creed. За його словами, у найближчі 5 років компанія збирається випустити 10 ігор у серії.

Трохи про Splinter Cell

Splinter Cell - культова гра в жанрі стелс-екшену, розроблена студією Ubisoft Montreal і випущена 2002 року. Гра стала частиною всесвіту, створеного за мотивами творів письменника Тома Кленсі. Головний герой, Сем Фішер, є агентом секретної організації "Третій ешелон", його завдання - виконання секретних операцій, використовуючи тінь і тишу як свої головні інструменти.

Оригінальна Splinter Cell запропонувала новий рівень стелс-геймплею, у якому гравець мав діяти тихо й обережно, використовуючи навички маскування, акробатики та різноманітні гаджети для обходу ворожих патрулів. Важливим елементом гри стала механіка світла й тіні: Сем мав залишатися невидимим, уникаючи освітлених ділянок. Гра отримала визнання за свою реалістичність і ретельно продуманий дизайн рівнів, що став еталоном для жанру.

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