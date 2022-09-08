Дві з них будуть частиною AC Infinity.

Якраз перед презентацією Ubisoft Forward, яка пройде 10 вересня, в Мережу почала активно просочуватися інформація про нові частини Assassin's Creed. Спочатку блогер j0nathan злив основні деталі продовження серії з підзаголовком Mirage. А тепер до "флешмобу" приєдналися авторитетні журналісти та інсайдери. Вони розповіли відразу про чотири проекти з франшизи, які знаходяться в розробці.

Відомості надійшли від редактора Bloomberg Джейсона Шрайєра і автора Try Hard Тома Хендерсона. Вони обидва володіють зв'язками в індустрії і вже неодноразово ділилися інсайдерськими даними.

Перша гра, про яку розповіли репортери — це вже згадана Assassin's Creed Mirage. Інформатори підтвердили, що головним героєм проекту стане Басім, а події розгортатимуться в Багдаді другої половини IX століття.

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Потім інсайдери розповіли про Red І Neo (Hexe). Це кодові назви двох ігор, які стануть частиною AC Infinity — платформи, що об'єднує різні творіння в серії. Перший проект присвячено феодальній Японії, про що давно мріяли фанати, а другий покаже кінець Священної Римської імперії в епоху полювання на відьом. Повідомляється, що Neo стане найпохмурішою грою в серії. Інформацію Шрайєра і Хендерсона доповнив журналіст Axios Стівен Тотіло. Він чув про наявність багатокористувацького режиму в Red.

А останній проект зі списку — це мобільна Project Jade, яка відправить користувачів в Китай. Ubisoft і раніше намагалася перенести франшизу AC на мобільні платформи, але компанія не змогла домогтися бажаних результатів.

Assassin's Creed Mirage: головні деталі

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Користувачам покажуть злодійські будні Басіма до його вступу в орден "Незримих".

Основним місцем дії стане Багдад, проте будуть й інші міста. Концепція світу в грі відсилає до першої Assassin's Creed: користувачі зможуть подорожувати між поселеннями, розділеними пустелею.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу повинні стати більш відточеними.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору, а в його арсенал входить струнний кинджал для потайного вбивства супротивників.

Assassin's Creed Mirage вийде в період з квітня по червень 2023 року.

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