Сиквел онлайн-гри можуть анонсувати на івенті Six Invitational 2025, який відбудеться з 14 по 16 лютого.

Ubisoft розробляє Rainbow Six Siege 2 і готується представити його на турнірі Six Invitational 2025, що пройде з 14 до 16 лютого в Бостоні.

Згідно з інформацією інсайдера fraxiswinning, проєкт розробляється під кодовою назвою Siege X і працює на оновленому рушію. Розробники повністю переробили графіку, поліпшивши текстури, моделі персонажів і оточення.

Крім того, Ubisoft нібито відмовилася від повернення старих тимчасових івентів із першої частини, зробивши ставку на нові події. Очікується, що гра вийде в середині 2025 року, у другому сезоні десятого року підтримки.

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Трохи про Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege - це тактичний багатокористувацький шутер, випущений Ubisoft у 2015 році. Гра зосереджена на командних боях спецпідрозділів проти терористів, де важливу роль відіграє оточення, що руйнується, і координація між гравцями.

За майже 10 років підтримки проєкт отримав безліч оновлень, включно з новими оперативниками, картами, ігровими режимами та переробкою старих механік. Незважаючи на вік, Siege продовжує залишатися одним із найпопулярніших онлайн-шутерів, збираючи мільйони гравців по всьому світу.

Раніше ми розповідали, що Electronic Arts підтвердила, що збирається випустити новий Battlefield до кінця фінансового року, тобто до квітня 2026-го.

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