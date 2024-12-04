XDefiant проіснував лише півроку.

Ubisoft закриває свій безкоштовний багатокористувацький шутер XDefiant лише через пів року після релізу.

Ubisoft оголосила, що відсьогодні гра більше недоступна для скачування, проте компанія ще випустить раніше анонсований 3 сезон із новим контентом. Остаточно сервери XDefiant відключать 3 червня 2025 року. Разом із грою також закриють і студію розробників Ubisoft San Francisco.

Усі гравці, які купили повне видання гри, отримають свої гроші назад. Те саме стосується людей, які донатували в XDefiant протягом останнього місяця.

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XDefiant - арена шутер на кшталт Rainbow Six Siege від тих же Ubisoft, випущений у травні цього року. Головною фішкою гри був кросовер багатьох організацій з інших серій компанії. Гравці могли грати за Ешелон з Splinter Cell, DeadSec з Watch Dogs, Привидів з Ghost Recon і Лібертад з Far Cry.

Гра отримала досить теплий прийом, а за комерційними показниками навіть перевершила очікування Ubisoft. За відомостями інсайдера Тома Хендерсона, у перший тиждень після релізу в гру зіграло 7.6 мільйонів унікальний користувачів. Однак Ubisoft San Francisco не змогла закріпити успіх і вже в серпні середній онлайн XDefiant становив приблизно 20 тисяч гравців, що дуже мало.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft поки що не збирається робити українську локалізацію у своїх іграх, посилаючись на невелику популярність українського перекладу в XDefiant. Представник Ubisoft дав УНІАН ексклюзивний коментар з приводу локалізаційної політики студії.

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