Ubisoft закриває свій безкоштовний багатокористувацький шутер XDefiant лише через пів року після релізу.
Ubisoft оголосила, що відсьогодні гра більше недоступна для скачування, проте компанія ще випустить раніше анонсований 3 сезон із новим контентом. Остаточно сервери XDefiant відключать 3 червня 2025 року. Разом із грою також закриють і студію розробників Ubisoft San Francisco.
Усі гравці, які купили повне видання гри, отримають свої гроші назад. Те саме стосується людей, які донатували в XDefiant протягом останнього місяця.
XDefiant - арена шутер на кшталт Rainbow Six Siege від тих же Ubisoft, випущений у травні цього року. Головною фішкою гри був кросовер багатьох організацій з інших серій компанії. Гравці могли грати за Ешелон з Splinter Cell, DeadSec з Watch Dogs, Привидів з Ghost Recon і Лібертад з Far Cry.
Гра отримала досить теплий прийом, а за комерційними показниками навіть перевершила очікування Ubisoft. За відомостями інсайдера Тома Хендерсона, у перший тиждень після релізу в гру зіграло 7.6 мільйонів унікальний користувачів. Однак Ubisoft San Francisco не змогла закріпити успіх і вже в серпні середній онлайн XDefiant становив приблизно 20 тисяч гравців, що дуже мало.
Раніше ми розповідали, що Ubisoft поки що не збирається робити українську локалізацію у своїх іграх, посилаючись на невелику популярність українського перекладу в XDefiant. Представник Ubisoft дав УНІАН ексклюзивний коментар з приводу локалізаційної політики студії.