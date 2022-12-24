Складні умови праці, які виникли через російських окупантів, вплинули на ментальне здоров'я розробників.

Тривоги, регулярні обстріли, відключення світла і навіть тривалі блекаути — ось з чим стикаються українці протягом останніх місяців війни. Вітчизняна ігрова студія Frogwares вирішила розповісти, як проходить розробка ігор в таких умовах.

Команда відома своїми іграми про Шерлока Холмса. Остання з них, Sherlock Holmes Chapter One, вийшла минулої осені і отримала оцінку 8 з 10 від УНІАН. Проекти компанії мають шанувальників по всьому світу. І цим вона скористалася, щоб розповісти про ситуацію в Україні та умови, в яких зараз доводиться працювати більшості наших громадян.

Frogwares опублікувала в Twitter низку постів з фотографіями обстрілів, людей в сховищах і своїх співробітників. Студія написала: "Після літа відносного "спокою" і можливості створити якусь подобу рутини, хвиля ракетних ударів і ударів безпілотників-камікадзе, що почалася в жовтні, неабияк пошарпала нас психічно. Щоранку ви прокидаєтесь, сподіваючись, що це буде ще один звичайний день. Замість цього ви повинні бути готові до того, що в будь-який момент вас зустрінуть вибухи".

Відео дня

Потім розробники розповіли про хованки в сховищах і підвалах під час обстрілів. За їхніми словами, в такі моменти легко замислитися, "чи не настав твій час".

"Але врешті-решт вони припиняються. Тоді ви починаєте перевіряти новини, Discord-канали команди та програми обміну повідомленнями, щоб побачити, куди потрапив удар, і чи може хтось із ваших знайомих бути одним із постраждалих того дня. За вікном дим, вогні швидкої допомоги і сигнали автомобільної сигналізації, і все, що ви можете зробити, це спробувати повернутися до своїх справ", — продовжили в Frogwares.

Після хвилі терористичних обстрілів слідують віялові відключення, які можуть тривати годинами, перебої з водою і теплом. А найгірше, що в масованих ударах рашистів по Україні вже почала простежуватися закономірність. Мирні жителі приблизно розуміють, коли відбудеться наступне бомбардування.

"Кожен раз, коли Україна здобуває рішучу перемогу на полі бою (яку ми всі повинні святкувати), ми також повинні бути готові до того, що на наступний день росіяни зі своїм тендітним маленьким его будуть бити по цивільних об'єктах. Даремні боягузи, у яких закінчилися ідеї, як ще виграти війну, яку вони почали, тому вони вдаються до спроби деморалізувати, заморозити і заморити голодом звичайних людей", — додали розробники.

А під кінець низки повідомлень Frogwares пояснила, чому ідея переговорів — це фікція: "Однак це не означає, що ми здаємося. Це нагадує нам, чому ми повинні продовжувати чинити опір, боротися і ніколи не думати про переговори, тому що ми знаємо, за що ми боремося. Ви не можете пустити ракету у вітальню моєї бабусі, бомбити школу мого племінника, бомбити лікарню, в якій працювала моя мама, а потім очікувати, що я з вами розмовлятиму".

Війна в Україні: актуальна інформація

За даними від Генштабу ЗСУ, українські захисники ліквідували 101 430 російських військовослужбовців. Вони також знищили понад 18 тисяч одиниць військової техніки ворога.

Вранці рашисти обстріляли центр Херсона. В результаті терористичної атаки 5 людей загинули, а 35 отримали поранення. З них 16 перебувають у важкому стані. На момент написання новини окупанти почали другу хвилю ударів.

На фронті найбільш активні битви йдуть на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Рашисти щодня штурмують східну "фортецю" Бахмут, але не мають тактичних успіхів.

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