У 15-хвилинному ролику присутній відрізок з розслідування в психіатричній лікарні.

Українська студія Frogwares спільно з виданням Wccftech поділилася 15-хвилинною геймплейною демонстрацією Sherlock Holmes: The Awakened — своєї наступної гри про пригоди знаменитого детектива. Глядачам показали відрізок розслідування в психіатричній лікарні.

На відео можна побачити, як Ватсон прибув в клініку і спілкувався з головним лікарем. Потім Холмс під виглядом пацієнта залишається в установі, щоб знайти докази у справі. Він вибирається зі своєї палати, досліджує місцевість і спілкується з персонажами.

Ролик також включає кілька геймплейних механік. Одна з них — це пошук доказів. Процес реалізований, як у Sherlock Holmes: Chapter One 2021 року випуску. Користувачеві необхідно виявити місце на локації, де є докази, а потім відшукати їх в наближеному режимі. А друга показана механіка — стандартний злом замків.

Окремі кадри ролика демонструють щоденник з усіма зібраними зачіпками та іншою інформацією, а також дедуктивне меню. В останньому гравці робитимуть висновки на основі отриманих відомостей.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основні подробиці

Сюжет в оригіналі присвячено першій справі Холмса — розслідуванню зникнення людини, яке поступово переростає в боротьбу з культом фанатиків Ктулху. У ремейку історію змінять: покажуть молодого сищика і його першу справа разом з Ватсоном. Судячи з усього, The Awakened стане продовженням Chapter One.

Користувачі будуть розслідувати низку злочинів, які пов'язані між собою. Кожній справі присвячена окрема напіввідкрита локація

Гравці повинні вивчати оточення, збирати докази, допитувати підозрюваних і свідків, вибираючи правильні питання, і відтворювати послідовність подій в уяві Холмса.

Гра обзаведеться додатковими квестами, а також новою механікою розслідування.

Sherlock Holmes The Awakened вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch, точна дата релізу поки не повідомляється.

Вас також можуть зацікавити новини: