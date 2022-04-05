Бійка проходить під народну пісню.

Українські розробники створили невелику гру, яка дозволяє випробувати себе в ролі мільярдера Ілона Маска і побити президента РФ Володимира Путіна, а також одного з його головних посіпак Рамзана Кадирова.

На проект звернули увагу журналісти порталу GameDev DOU.

Гра називається Musk vs Putin і запускається прямо в браузері за цим посиланням. Суть файтингу дуже проста: потрібно в тривимірному просторі управляти Маском, який повинен побити спочатку Кадирова, а потім — Путіна. Засновник SpaceX вміє наносити удари руками, здійснювати аперкот і атакувати ногою.

Всі бої проходять на тлі намальованих видів зруйнованого Маріуполя. А супроводжуються битви піснею "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Проект створено з ініціативи фонду Palianytsia, який збирає гроші на гуманітарні потреби. Після перемоги над Путіним і Кадировим користувачі можуть відправити кошти в організацію. Таким способом вже вдалося зібрати понад $10 тисяч. Деякі пожертвування приходили в криптовалюті.

Гру створила команда з п'яти авторів — одного Unity-фахівця і чотирьох художників. Останні працювали над проектом по черзі. Основною метою команди було розповісти про війну. А натхненням послужило повідомлення Маска в Twitter, де він викликав Путіна на бій за Україну.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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