Українські розробники створили невелику гру, яка дозволяє випробувати себе в ролі мільярдера Ілона Маска і побити президента РФ Володимира Путіна, а також одного з його головних посіпак Рамзана Кадирова.
На проект звернули увагу журналісти порталу GameDev DOU.
Гра називається Musk vs Putin і запускається прямо в браузері за цим посиланням. Суть файтингу дуже проста: потрібно в тривимірному просторі управляти Маском, який повинен побити спочатку Кадирова, а потім — Путіна. Засновник SpaceX вміє наносити удари руками, здійснювати аперкот і атакувати ногою.
Всі бої проходять на тлі намальованих видів зруйнованого Маріуполя. А супроводжуються битви піснею "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста "Бумбокс" Андрія Хливнюка.
Проект створено з ініціативи фонду Palianytsia, який збирає гроші на гуманітарні потреби. Після перемоги над Путіним і Кадировим користувачі можуть відправити кошти в організацію. Таким способом вже вдалося зібрати понад $10 тисяч. Деякі пожертвування приходили в криптовалюті.
Гру створила команда з п'яти авторів — одного Unity-фахівця і чотирьох художників. Останні працювали над проектом по черзі. Основною метою команди було розповісти про війну. А натхненням послужило повідомлення Маска в Twitter, де він викликав Путіна на бій за Україну.
Війна Російської Федерації проти України
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