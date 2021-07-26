З 22 по 25 липня відбувся благодійний кіберспортивний турнір з гри PUBG Mobile під назвою World Invitational 2021 East. Українська команда NAVI за підсумками чемпіонату посіла 2-е місце, поступившись колективу Valdus Esports.
За 2 місце в турнірі NAVI отримали $202,5 тисячі. Ці кошти було пожертвувано у Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), повідомила команда на своєму сайті.
Загалом в турнірі взяло участь 16 команд з Азії та Європи. У загальній сумі на PMWI East 2021 українські кіберспортсмени здобули три перемоги.
Нагадаємо, що склад NAVI по PUBG Mobile було сформовано в жовтні 2020 року. Того ж місяця новоспечений колектив виграв свій перший турнір EMEA League, заробивши $24 тисячі.
Читайте також:
- "Мрія, що збулася": 8-річний фанат Fortnite підписав контракт з кіберспортивною командою і отримав $33 тисячі
- "Народжені перемагати": вийшов трейлер документального фільму про команду NAVI (відео)
- У Києві пройшов великий кіберспортивний турнір з Dota 2 - переможець отримав $200 тисяч
- Ювілейний the International 10 перенесли - турнір з Dota 2 відбудеться в Румунії
- Українська кіберспортивна організація NAVI виграла турнір IEM Cologne 2021 і отримала 400 тисяч доларів