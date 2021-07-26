Кошти на благодійність кіберспортсмени заробили, посівши друге місце на турнірі з PUBG Mobile.

З 22 по 25 липня відбувся благодійний кіберспортивний турнір з гри PUBG Mobile під назвою World Invitational 2021 East. Українська команда NAVI за підсумками чемпіонату посіла 2-е місце, поступившись колективу Valdus Esports.

За 2 місце в турнірі NAVI отримали $202,5 тисячі. Ці кошти було пожертвувано у Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), повідомила команда на своєму сайті.

Загалом в турнірі взяло участь 16 команд з Азії та Європи. У загальній сумі на PMWI East 2021 українські кіберспортсмени здобули три перемоги.

Нагадаємо, що склад NAVI по PUBG Mobile було сформовано в жовтні 2020 року. Того ж місяця новоспечений колектив виграв свій перший турнір EMEA League, заробивши $24 тисячі.

Читайте також:

Автор: Сергій Коршунов