Кошти з продажу цього доповнення підуть на відновлення справжнього Ан-225 "Мрія", який знищили російські окупанти.

Компанія Microsoft випустила доповнення до відеогри Flight Simulator, яка дозволяє спробувати себе в ролі пілота цифрової копії літака "Мрія".

Як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, команда Мінцифри працювала над цією ініціативою разом з підприємством "Антонов". Зазначається, що це детальна копія справжнього літака - з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора.

"Рівно рік тому росіяни знищили Ан-225 "Мрія". Українську гордість та найбільший транспортний літак у світі. Сьогодні Microsoft презентували "Мрію" у Flight Simulator. Тепер кожен із вас зможе віртуально покерувати легендарним літаком. Але найважливіше — кошти з продажу доповнення "Мрія add-on" підуть на реконструкцію справжньої "Мрії". Політати можна на Xbox, PC та Steam. Дякую Microsoft за потужну ініціативу. Команда Мінцифри працювала над нею разом з підприємством "Антонов", - зазначив Федоров.

Відео дня

Український літак "Мрія"

Як повідомляв УНІАН, в перші дні повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак. На момент вторгнення він був на ремонті, а тому не встиг вилетіти з України.

У червні 2022 року "Укрпошта" розпочала продаж нової поштової марки "Українська Мрія" з літаком "Мрія", який було знищено російськими окупантами.

Що відомо про Microsoft Flight Simulator

Це серія цивільних авіасимуляторів, що випускаються корпорацією Microsoft. Від багатьох серій авіасимуляторів MSFS відрізняється досить реалістичною фізикою нормального польоту і, як наслідок, великою складністю управління літаком.

Наявність практично всіх великих аеропортів світу з реалістичними даними, реальним ландшафтом (з версії Flight Simulator 2002 змодельовано всю земну кулю), реалістичними погодними умовами, відмінною графікою роблять цю серію симуляторів однією з кращих у своєму класі.

Вас також можуть зацікавити новини: