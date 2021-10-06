Механіці скритності відведено важливе місце в грі.

Останнім часом GSC Game World нечасто публікує інформацію про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Але іноді представники студії відповідають на питання користувачів і діляться важливими подробицями. Нещодавно вони повідомили, що в прийдешньому сиквелі місії можна буде проходити різними способами.

Гравець під псевдонімом Meret поцікавився в офіційному співтоваристві S.T.A.L.K.E.R. 2 в Discord, чи буде в проекті продуманий стелс. Він бачив ролики, де показували проходження місій по стелсу в попередніх частинах франшизи. Тому користувачеві стало цікаво, чи збережеться ця особливість в новій частині.

Відповідь надійшла від McCulkin — менеджера GSC Game World зі зв'язків зі спільнотою.

"Досягати мети можна буде різними способами, і не завжди напролом. Механіка скритності важлива в Зоні, адже вона не любить шуму".

На поточний момент невідомо, як саме розробники реалізують стелс, і чи додадуть вони способи відволікати увагу супротивників.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Події сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хоррора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться передовим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Автор: Назар Степорук