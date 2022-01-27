Плутанина в даних натякає, що в компанії дійсно спостерігається плинність кадрів.

Раніше на цьому тижні PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров дав об'ємне інтерв'ю автору YouTube-каналу "Неважливо, Хто". В першій частині бесіди він розповів про студію і розробників, а у другій більше зосередився на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Однією з тем розмови стала чисельність команди, яка трудиться над грою. Тоді Бочаров заявив, що проект створюється силами 300 осіб, включаючи фрілансерів. Однак пізніше PR-менеджер уточнив ці дані.

Читайте такожРушій, геймплей і пісні біля багаття: з'явилося багато нових деталей S.T.A.L.K.E.R. 2У листопаді 2021 року портал GameDev DOU опублікував рейтинг компаній-розробників ігор в Україні. Тоді GSC Game World повідомила, що до її складу входять 500 осіб. А в інтерв'ю Захара Бочарова це число зменшилося на дві сотні. GameDev DOU запросив коментар у PR-менеджера, і той підтвердив свою помилку. Насправді над S.T.A.L.K.E.R. 2 працюють 500 осіб. Але в травні минулого року на офіційному сайті гри згадувалося, що українська команда включає саме 300 співробітників.

Така плутанина в даних викликає підозру. Або Захар Бочаров дійсно помилився, або чутки про плинність кадрів недалекі від істини. PR-менеджер спростував їх у недавньому інтерв'ю, але сумніви все одно залишаються.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднує елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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