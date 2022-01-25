PR-менеджер GSC Game World поділився свіжою порцією інформації.

Автор YouTube-каналу "Неважливо, Хто" опублікував другу частину інтерв'ю з PR-менеджером GSC Game World Захаром Бочаровим. Раніше представник студії розповів про команду S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, досвід розробників і спростував чутки про плинність кадрів. А в новому ролику він повідомив про рушій сиквела, майбутню геймплейну демонстрацію, контент в різних виданнях та інше.

Читайте такожPR-менеджер GSC відповів на гострі питання щодо S.T.A.L.K.E.R. 2 і проблем в студіїЗа словами Захара Бочарова, створення другої частини серії почалося ще до офіційного анонсу. Команда вибрала рушій Unreal Engine 5, так як він підходив за багатьма параметрами — графіка, підтримка модифікацій, інструменти для створення відкритого світу і так далі.

PR-менеджер також заявив: "Щодо рушія X-Ray і того, що без нього "Сталкер" — не "Сталкер", то з геймплейним трейлером на E3 нам вдалося показати, що атмосфера збережена. Рушій — це інструмент, а атмосфера і все інше створюється розробниками".

Зараз виробництво рухається за планом. GSC рано анонсувала S.T.A.L.K.E.R. 2, щоб підтримувати зв'язок зі спільнотою. Але студія не хоче викликати захмарні очікування у публіки. Вона розповідає тільки про ті елементи, які точно будуть реалізовані. Бочаров також торкнувся теми NFT. Розробники хотіли додати їх для зацікавлених гравців і зробити це правильно. Гроші, виручені з продажу токенів, планували витратити на виробництво сиквела. Ініціативу згорнули через реакцію аудиторії — Microsoft тут ні до чого. Скасування NFT не вдарило по бюджету S.T.A.L.K.E.R. 2, адже студія нічого не втратила.

"Гра не виявиться котом в мішку. Вона буде зрозуміла людям, які її купують. Зрозумілою геймплейно і візуально, а також зрозумілою на багатьох рівнях, на яких вона працює" — заявив Захар Бочаров.

Інша важлива інформація про S.T.A.L.K.E.R. 2

Велика геймплейна демонстрація обов'язково буде. Розробники відклали рекламну кампанію, але покажуть всі заплановані матеріали і, можливо, кілька додаткових.

Пісні біля багаття, які можна отримати за попереднє замовлення, не вирізалися з гри. Бонусний контент з різних видань створювався окремо.

У сиквелі розкажуть, як в Зоні з'явилася нова валюта — купони.

Всі звуки для S.T.A.L.K.E.R. 2, в тому числі саундтрек, GSC записує власними силами.

Студія постарається випустити інструменти для модифікації гри на релізі. В Steam з установкою модів не буде труднощів, а ось сумісність з ПК-версією з Game Pass може стати проблемою.

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