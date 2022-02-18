Компанія має намір випустити гру в кінці поточного року.

У середині січня українська студія GSC Game World оголосила про перенесення S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Гра вийде не 28 квітня, як планувалося раніше, а лише 8 грудня. Після цього в Мережі з'явилися чутки, що проект відкладуть ще раз. Нібито GSC має проблеми з переходом на Unreal Engine 5 і плинністю кадрів. Однак нещодавно українська студія підтвердила намір випустити сиквел в кінці 2022 року.

Менеджер GSC зі зв'язків зі спільнотою під псевдонімом Stravenger поговорив з користувачами на офіційному Discord-сервері S.T.A.L.K.E.R. 2. Одне з питань гравців стосувалося другого потенційного перенесення проекту. На це представник студії відповів: "У нас є офіційна дата виходу. Зміни тут не плануються".

Схоже, GSC Game World дійсно хоче випустити S.T.A.L.K.E.R. 2 до кінця поточного року. Але якщо студія не встигатиме, то їй все одно доведеться переглянути графік. Хоча поки що явних передумов для наступного перенесення немає.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднує елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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