Студія Frogwares запросила трохи більше $71 тисячі і вже отримала дві третини від цієї суми.

Українська студія Frogwares опублікувала дебютний трейлер Sherlock Holmes The Awakened — ремейка однойменної гри 2007 року випуску. Команда також запустила кампанію зі збору коштів на створення проекту на Kickstarter.

У дебютному ролику демонструється, як Шерлок Холмс і його новонабутий друг Джон Ватсон ведуть розслідування на болоті. Скоро сищиків почали переслідувати невідомі озброєні особи. Противники відкрили вогонь, через що головним героям довелося якомога швидше втікати. Вороги не стали переслідувати протагоністів і заявили, що вони і так скоро помруть.

На завершення розробки Sherlock Holmes The Awakened студія Frogwares запросила $71 140. За кілька годин розробникам пожертвували понад $54 тисячі. Українська команда підготувала різні додаткові нагороди для людей, які відправлять 35 євро або більше.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основні подробиці

Сюжет в оригіналі присвячено першій справі Холмса — розслідуванню зникнення людини, яке поступово переростає в боротьбу з культом фанатиків Ктулху. У ремейку історію змінять: покажуть молодого сищика і його першу справа разом з Ватсоном. Судячи з усього, The Awakened стане продовженням Chapter One.

Користувачі будуть розслідувати низку злочинів, які пов'язані між собою. Кожній справі присвячена окрема напіввідкрита локація

Гравці повинні вивчати оточення, збирати докази, допитувати підозрюваних і свідків, вибираючи правильні питання, і відтворювати послідовність подій в уяві Холмса.

Гра обзаведеться додатковими квестами, а також новою механікою розслідування.

Sherlock Holmes The Awakened вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch, точна дата релізу поки не повідомляється.

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