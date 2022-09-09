Мелодія передає напружену і похмуру атмосферу гри.

Українська студія GSC Game World продовжує ділитися матеріалами із S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На цей раз розробники опублікували головну мелодію з гри, яка називається Storming.

Трек передає настрій тривожності і небезпеки. При його прослуховуванні здається, що ось-ось повинна статися якась біда. В цілому композиція відмінно підходить під настрій гри і похмуру атмосферу Зони.

"Гуркіт грому віддається в голові. Він пробивається крізь тягучу та сіру атмосферу Зони: монотонний, постійно повторюється, не дає розслабитись. Ще раз, ще один. Ще один. Але це не розбирає тебе, не розчавлює та не деморалізує, а навпаки — тепер ти дивишся вперед, помічаєш місця, де можна безпечно поставити ногу. Ти напоготові, в будь-який момент ти можеш дати відсіч тому, кого зустрінеш. Це все ще буря, чи серцебиття, яке поглинуло всі інші звуки? Яка різниця, якщо підсумок один — цей саундтрек поглине повністю і тебе.", — описали композицію розробники.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру нещодавно перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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