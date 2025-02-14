Sony випустила другий трейлер фільму Until Dawn, і він обіцяє не переказувати історію оригінальної гри, а придумати щось абсолютно нове.
Трейлер починається з паніки, дівчина в сльозах кличе на допомогу, але її тут же добиває вбивця в масці. Однак, замість смерті - дивний відкат назад у часі, і кошмар починається знову. За кадром звучать слова: "Там, далі по дорозі, є місце, де час зупинився".
На екрані миготять сцени відчаю: компанія молодих людей ховається від різноманітних монстрів і вбивць, ніч за ніччю. В один момент вони рятуються від безжального маніяка в масці, в інший - б'ються з ожилими мерцями. Камера вихоплює зловісні образи: моторошний клоун із кривавою посмішкою, дівчина, вагітна невідомою істотою, похмурий маєток, прихований у глибині лісу.
Як і в грі, герої опиняються замкненими в тимчасовій петлі, де будь-яка смерть лише перезапускає кошмар.: "Щоразу вбивця стає іншим. Щоразу стає страшнішим", - йдеться в описі сюжету.
Режисером адаптації став Девід Ф. Сандберг ("І гасне світло", "Шазам!"), а сценарій написали Блер Батлер і Гері Доберман. До акторського складу увійшли Елла Рубін, Майкл Чіміно, Одеса Азіон, Джі-Янг Ю, Майя Мітчелл, а ось Пітер Стромаре, який у грі грав Доктора Гілла, приміряє на себе нову роль: загадкового провідника.
Прем'єра Until Dawn відбудеться 25 квітня, і, судячи з трейлеру, фільм має намір як мінімум повторити успіх культової гри.
Раніше ми розповідали, що Netflix працює над серіалом за Dungeons and Dragons. Шоу займається продюсер "Дуже дивних справ".