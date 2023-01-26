Журналісти поділилися безліччю різноманітних подробиць і своїми першими враженнями.

Нещодавно спала заборона на публікацію попередніх оглядів Hogwarts Legacy — нової екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера" від студії Avalanche Software і видавництва Warner Bros. Interactive Entertainment. Журналісти розкрили безліч деталей гри, поділилися власними враженнями і показали проходження однієї з місій.

Прев'ю випустили всі провідні західні видання. Вони в переважній більшості позитивно відгукнулися про Hogwarts Legacy. Особливо сильно рецензентами сподобалися бої, які назвали комплексними і цікавими. Безліч заклинань і різноманітність супротивників роблять всі битви захоплюючими.

Прекрасні враження від протистоянь підсилює фізика. Розробники потрудилися над цим аспектом, тому в сутичках тіла можуть буквально літати локацією внаслідок застосування магії. В інших аспектах фізичні взаємодії теж добре себе показали.

Журналісти також тепло відгукнулися про деталізацію світу. Наприклад, у Гогвортсі дійсно є "живі" картини зі своїм набором анімацій. А польоти на мітлі в Hogwarts Legacy приносять багато задоволення. І хоча квідичу в проекті немає, переміщення в небі добре передають відчуття швидкості.

У роликах журналістів також можна побачити редактор персонажа, бесіди з героями, потайне усунення супротивників і багато іншого. А портал GamesRadar поділився проходженням цілого квесту. Події завдання розгортаються в Забороненому лісі. Користувачі побачать дракона, зіткнуться з темними магами і проведуть розслідування, пов'язане з предками смертажерів.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде 10 лютого 2023 року на PS5, Xbox Series X, Series S та ПК. На PS4 і Xbox One гра загляне 4 квітня, а на Nintendo Switch — 25 липня.

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