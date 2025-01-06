Компанія Shift Up вирішила зробити віддячити працівникам за успішний проєкт.

Корейська студія Shift Up, яка розробила екшен Stellar Blade, на нещодавньому корпоративному івенті вирішила здивувати своїх співробітників вельми щедрими подарунками.

Кожен працівник отримав консоль PS5 Pro, а також бонус у розмірі 3.4 тисячі доларів. За словами керівництва студії, це зроблено для підтримки бойового духу і мотивації, адже команда активно працює над подальшим розвитком проекту.

Не так давно, в середині 2024 року, Shift Up успішно вийшла на біржу і моментально залучила близько 320 мільйонів доларів, що стало одним із найкращих результатів серед корейських компаній за останні кілька років. Найбільшим інвестором студії виявилася китайська корпорація Tencent, яка вже давно проявляє інтерес до перспективних ігрових розробок.

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Stellar Blade, поки що доступна виключно на PlayStation 5, у майбутньому має обзавестися повноцінною ПК-версією.

Раніше ми розповідали, що нова консоль Xbox може вийти вже у 2026 році під назвою Xbox Prime. Головною грою на релізі консолі має стати нова Call of Duty від Infinity Ward.

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