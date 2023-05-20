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Інформація про Assassins Creed Mirage продовжує витікати в Мережу. Нещодавно один з інсайдерів розкрив точну дату релізу гри. А тепер в інтернет виклали перші геймплейні кадри.

Злитий ролик триває всього 2 секунди і не розкриває багато інформації про проєкт. На відео демонструється, як головний герой Басім біжить вулицями Багдада. Місто виконано відповідно до середньовічної стилістики. Неподалік від протагоніста знаходилася якась велика будівля, схожа на храм.

В області, де пробігав Басім, помітна істотна відстань між спорудами. Тому поки незрозуміло, чи буде в Багдаді щільна забудова з можливістю безперервно стрибати по дахах і лазити по стінах будівель. А ще в очі кидається анімація руху головного героя, яка взята з Assassin's Creed Valhalla — попередньої частини серії.

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Assassin's Creed Mirage — головні подробиці

Події гри розгортаються між 860-ми і 870-ми роками. Місцем дії стане Багдад, який розділений на чотири райони. Жителі міста будуть активно реагувати на дії Басіма.

Геймплей в проекті натхненний дебютними частинами франшизи. Рольових елементів, наприклад, підвищення рівня і вибору реплік в діалогах, не буде. Зате з'являться нові анімації, а всі аспекти ігрового процесу стануть більш відточеними.

Основний акцент робиться на стелсі і елементах геймплея, які були присутні в ранніх частинах франшизи.

Басім володіє власним аналогом орлиного зору.

Assassin's Creed Mirage вийде в 2023 році на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. Передзамовлення гри вже доступно — за нього передбачено бонусний квест "Сорок розбійників". Користувачі також можуть замовити колекційне видання з фігуркою Басіма, стілбуком і скіном в стилі "Принца Персії".

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